БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за червень становила 43 200 гривень. Окрім того, він отримав премію – 38 127 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков заробив у червні 81 тисячу гривень
Матеріальна допомога міністру за червень не нараховувалася
Арсен Аваков. Фото: Укрінформ
Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит "Українських Новин".
Так, у червні Арсен Аваков заробив 81 327 грн. До цією суми входять 38 127 грн щомісячної премії.
Матеріальна допомога міністру за червень не нараховувалася.
Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становила 66 тис. грн, заступників Тетяни Ковальчук – 70,8 тис. грн, Вадима Трояна – 57,9 тис. грн, держсекретаря Олексія Тахтая – 78,5 тис. грн.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що до кінця року уряду вдасться реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн.
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