Аваков затвердив обов'язки Трояна: серед них керування прикордонною службою

А також Нацполіцією і роботою з Інтерполом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно затвердив перелік обов'язків свого заступника Вадима Трояна

Відтепер він буде координувати роботу Національної поліції України, Державної прикордонної служби, а також взаємодії з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол) та Європейським поліцейським офісом (Європол).

"Основними завданнями для себе визначаю продовження курсу реформ, як поліції, так і прикордонної служби, а також імплементації кращих міжнародних практик та вдосконалення законодавства", - написав Вадим Троян на своїй сторінці у Facebook.

Заступник міністра зазначив, що необхідно підвищувати рівень боєздатності підрозділів і розвивати прикордонну інфраструктуру. А також розвивати управління кордонами та підвищити рівень довіри до прикордонників.

"Для цього ми зараз вдосконалюємо систему підготовки кадрів і розширюємо міжнародне співробітництво. А також продовжуємо системну роботу щодо мінімізації корупції", - сказав заступник міністра.

Пріоритетом роботи Нацполіціі на найближчий час стане реформа кримінального блоку, який перейде на нові стандарти роботи і сучасне технічне оснащення. Також будуть розвиватися підрозділи з протидії наркозлочинності та кіберполіції, будуть впроваджуватися нові методи протидії торгівлі людьми.

"Візія цього року - зниження рівня злочинності. На вулицях і в будинках повинно бути безпечно в будь-який час", - повідомив Вадим Троян.

Для цього в 2017 році запланований повний запуск груп реагування патрульної поліції, дорожньої патрульної поліції, а також розвиток мережі ситуаційних центрів і активна робота щодо підвищення кваліфікації поліцейських.

У грудні 2016 року міністр внутрішніх справ України підписав Угоду про стратегічне і оперативне співробітництво з Європолом.

"Відтепер наші правоохоронці можуть брати участь в спільних поліцейських заходах разом з європейськими колегами і створювати міжнародні слідчі групи", - підсумував Троян.

Це дасть можливість поліцейським відпрацьовувати спільні масштабні операції по боротьбі з організованою злочинністю і поглиблювати співробітництво, особливо в напрямку протидії кіберзлочинності та тероризму.

Нагадаємо, на початку лютого Кабінет міністрів призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.

До призначення Троян займав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції і брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції, який оголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року.