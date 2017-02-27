ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже найближчим часом в Україні оголосять про повну ліквідацію державної пожежної інспекції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков заявив про повну ліквідацію пожежної інспекції найближчим часом
В шести українських областях стартує проект по створенню бригад пожежників, які складаються з добровольців
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
Розповідаючи про свої плани роботи на займаній посаді, голова МВС згадав і про повне завершення реформи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, повідомляє ТСН.
"Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення і знищення такого поняття, як пожежна інспекція. Коли до вас буде приходити пожежний інспектор, не додому, а в ваш маленький кіоск або мале підприємство, буде приходити і говорити, як зазвичай вони просять відповідні гроші... Це потроху буде відходити", - пообіцяв Аваков.
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва заявила, що в шести українських областях стартує проект по створенню бригад пожежників, які складаються з добровольців.
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27 02 2017 07:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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