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Аваков заявив про повну ліквідацію пожежної інспекції найближчим часом

В шести українських областях стартує проект по створенню бригад пожежників, які складаються з добровольців
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже найближчим часом в Україні оголосять про повну ліквідацію державної пожежної інспекції.
Аваков заявив про повну ліквідацію пожежної інспекції найближчим часом Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Розповідаючи про свої плани роботи на займаній посаді, голова МВС згадав і про повне завершення реформи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, повідомляє ТСН.

"Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення і знищення такого поняття, як пожежна інспекція. Коли до вас буде приходити пожежний інспектор, не додому, а в ваш маленький кіоск або мале підприємство, буде приходити і говорити, як зазвичай вони просять відповідні гроші... Це потроху буде відходити", - пообіцяв Аваков.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва заявила, що в шести українських областях стартує проект по створенню бригад пожежників, які складаються з добровольців.

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27 02 2017 07:38
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