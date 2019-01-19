Аваков заявив про затримання Кирила Стремоусова, підозрюваного у стрілянині в Херсонському прес-центрі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова.

"Проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день", бійки, застосування травматичної зброї і сльозогінного газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) КК і буде ухвалено рішення про запобіжний захід", - повідомив він у Facebook.

Глава Соцпартії Ілля Ківа своєю чергою повідомив, що Стремоусов відсторонений від керівництва облорганізацією СПУ, "незважаючи на впевненість у непричетності до стрілянини в прес-центрі "Новий день" Стремоусова".

Стремоусов - херсонський журналіст, директор ІА "Таврія News".

Нагадаємо, що в п'ятницю, 18 січня, Херсонському прес-клубі "Новий день" сталася бійка зі стріляниною.