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Аваков заявив про затримання Кирила Стремоусова, підозрюваного у стрілянині в Херсонському прес-центрі

Соратнику Ківи повідомили про підозру в хуліганстві
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова.
Аваков заявив про затримання Кирила Стремоусова, підозрюваного у стрілянині в Херсонському прес-центрі Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день", бійки, застосування травматичної зброї і сльозогінного газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) КК і буде ухвалено рішення про запобіжний захід", - повідомив він у Facebook.

Глава Соцпартії Ілля Ківа своєю чергою повідомив, що Стремоусов відсторонений від керівництва облорганізацією СПУ, "незважаючи на впевненість у непричетності до стрілянини в прес-центрі "Новий день" Стремоусова".

Стремоусов - херсонський журналіст, директор ІА "Таврія News".

Нагадаємо, що в п'ятницю, 18 січня, Херсонському прес-клубі "Новий день" сталася бійка зі стріляниною.

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19 01 2019 12:25
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