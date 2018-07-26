Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання біометричного паспорту

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорту.

"Прощавай, затримка в отриманні паспорту!", - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Насправді ситуація нормалізувалася тиждень тому, але оскільки поодинокі випадки затримки видачі документів у день-два ще спостерігались, то сьогодні можу офіційно заявити: затримок у видачі закордонних паспортів більше немає.

Відповідно, жоден чиновник не може сьогодні кивати на Київ і казати "не надрукували", якщо вийшов передбачений законом термін", - додав міністр.

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"Сьогодні затримка видачі документу може бути пояснена лише ідентифікацією і тільки в тому випадку, якщо людина отримала внутрішній паспорт в населеному пункті, який зараз окуповано російсько - терористичними військами (Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей). На жаль, агресор створив для цих людей величезні проблеми, при чому вони частково залишаться навіть після деокупації, бо паперові архіви скомпроментовані", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що Поліграфічний комбінат "Україна" збільшив виробництво закордонних біометричних паспортів з 10 тис. до 21 тис. на добу за рахунок запуску нового обладнання для нанесення персональних даних.