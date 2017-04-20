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Аваков жорстко розкритикував "фальшивий перл" Скрипки

За його словами, подібні заяви є неприпустимими в Україні
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що йому огидний "фальшивий перл" лідера групи "ВВ" Олега Скрипки про те, що все повинні володіти рідною українською мовою.
Аваков жорстко розкритикував "фальшивий перл" Скрипки Арсен Аваков. Фото: unian.net

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З тих, хто несе мистецтво людям і попит особливий. Тому сьогоднішній фальшивий перл співака Скрипки про що не говорять по-українськи людей - особливо огидний", - зазначив Аваков.

За його словами, подібні заяви є неприпустимими в Україні.

"Мені шкода, що він заговорив про гетто в Україні - в країні, де свобода була і, впевнений, залишиться головним імперативом для освіченої людини!", - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що людей, які не можуть вивчити українську, потрібно ізолювати від суспільства.

Зазначимо, що 20 квітня депутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.

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