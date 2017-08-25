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Аварія на Кубані: кількість загиблих зросла до 17 осіб

В автобусі могли перебувати 50 осіб
За даними російських рятувальників, після падіння автобуса в Керченську протоку загинули 17 людей, ще 33 вдалося врятувати.
Аварія на Кубані: кількість загиблих зросла до 17 осіб Фото: kuban.kp.ru

"За уточненими даними, виявлені тіла 17 загиблих, врятовано 33 людини, з них 32 госпіталізовані в Темрюкську ЦРЛ, один у важкому стані доставляється вертольотом МОЗ до лікувального закладу Краснодара - в крайову клінічну лікарню №1", - розповіли в управлінні МНС РФ в Краснодарському краї агентству Інтерфакс.

За попередніми даними ГУ МНС по Краснодарському краю, в автобусі могли перебувати 50 осіб.

Нагадаємо, слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом падіння автобуса з робочими в море на Кубані.

ДТП сталася в районі селища Волна Темрюкського району Краснодарського краю. В результаті інциденту, станом на 12 годину, загинули 14 людей, ще 24 людини рятувальники дістали з води. Вісім осіб доставлено в лікарні.

Автобус вже підняли на поверхню. За інформацією СК і МНС, які перебували в салоні автобуса робочі займалися будівництвом пірсу.

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25 08 2017 16:36
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