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Аварія в Туреччині: перекинувся автобус з дітьми

Причиною аварії називають ожеледицю
У турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.
Аварія в Туреччині: перекинувся автобус з дітьми Фото: EPA / Обозреватель

Аварія сталась у п'ятницю вранці. Про це повідомляє газета Daily Sabah.

В автобусі перебувало 44 учні. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Причиною аварії називають ожеледицю.

"Автобус почав ковзати і нахилятися. Він перекинувся. Нас викинуло з вікон. На мене зверху впали 3 або 4 людини", - розповіла одна з постраждалих.

Нагадаємо, минулого місяця на півночі Туреччини, в портовому місті Синоп, пасажирський автобус на великій швидкості впав у прірву.

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06 01 2017 14:09
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