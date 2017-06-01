Аварія в Туреччині: перекинувся автобус з дітьми

У турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.

Аварія сталась у п'ятницю вранці. Про це повідомляє газета Daily Sabah.

В автобусі перебувало 44 учні. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Причиною аварії називають ожеледицю.

"Автобус почав ковзати і нахилятися. Він перекинувся. Нас викинуло з вікон. На мене зверху впали 3 або 4 людини", - розповіла одна з постраждалих.

Нагадаємо, минулого місяця на півночі Туреччини, в портовому місті Синоп, пасажирський автобус на великій швидкості впав у прірву.