CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькій провінції Конья перекинувся автобус зі школярами, внаслідок чого загинули дві людини, ще 42 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварія в Туреччині: перекинувся автобус з дітьми
Причиною аварії називають ожеледицю
Фото: EPA / Обозреватель
Аварія сталась у п'ятницю вранці. Про це повідомляє газета Daily Sabah.
В автобусі перебувало 44 учні. Всі постраждалі були госпіталізовані.
Причиною аварії називають ожеледицю.
"Автобус почав ковзати і нахилятися. Він перекинувся. Нас викинуло з вікон. На мене зверху впали 3 або 4 людини", - розповіла одна з постраждалих.
Нагадаємо, минулого місяця на півночі Туреччини, в портовому місті Синоп, пасажирський автобус на великій швидкості впав у прірву.
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06 01 2017 14:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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