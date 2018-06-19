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Аварія водогону в Києві: води немає на 18 вулицях

Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 52 пошкоджень мереж холодного водопостачання
У Києві у вівторок, 19 червня, через пошкодження водопровідної мережі тимчасово відсутнє водопостачання на 18 вулицях.
Аварія водогону в Києві: води немає на 18 вулицях Фото: gettyimages.com

Про це повідомили в Аварійній службі Київводоканалу "1581".

Зокрема, таном на 15:00 19 червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Дарвіна, 1, 4 (ж/б), 2;
  • вул. Крутий узвіз, 3, 5;
  • вул. Круглоуніверситетська, 2/1;
  • просп. Голосіївський, 91;
  • вул. Потєхіна, 2, 4, 6;
  • просп. Лобановського, 134-А, 138, 140;
  • вул. Корчака, 40-52, 39-51;
  • вул. Північно-Сирецька, 1-3;
  • вул. Цедика, 9, 11, 11/6;
  • просп. Героїв Сталінграду, 19, 19-А;
  • просп. Ватутіна, 11;
  • вул. Мурманська, 27;
  • вул. Гната Юри, 1, 3-А;
  • вул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
  • вул. Доброхотова, 1-Б;
  • вул. Димерська, 25-40;
  • вул. Юнацька, 29-40;
  • вул. Клавдіївська, 2-10.

У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності і просять звертатися до Аварійної служби – 15-81, (044) 200-73-01.

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19 06 2018 18:00
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