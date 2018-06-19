Аварія водогону в Києві: води немає на 18 вулицях

Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 52 пошкоджень мереж холодного водопостачання

У Києві у вівторок, 19 червня, через пошкодження водопровідної мережі тимчасово відсутнє водопостачання на 18 вулицях.

Про це повідомили в Аварійній службі Київводоканалу "1581".

Зокрема, таном на 15:00 19 червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дарвіна, 1, 4 (ж/б), 2;

вул. Крутий узвіз, 3, 5;

вул. Круглоуніверситетська, 2/1;

просп. Голосіївський, 91;

вул. Потєхіна, 2, 4, 6;

просп. Лобановського, 134-А, 138, 140;

вул. Корчака, 40-52, 39-51;

вул. Північно-Сирецька, 1-3;

вул. Цедика, 9, 11, 11/6;

просп. Героїв Сталінграду, 19, 19-А;

просп. Ватутіна, 11;

вул. Мурманська, 27;

вул. Гната Юри, 1, 3-А;

вул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;

вул. Доброхотова, 1-Б;

вул. Димерська, 25-40;

вул. Юнацька, 29-40;

вул. Клавдіївська, 2-10.

У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності і просять звертатися до Аварійної служби – 15-81, (044) 200-73-01.

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