Аварія водогону в Києві: води немає на 18 вулицях
Про це повідомили в Аварійній службі Київводоканалу "1581".
Зокрема, таном на 15:00 19 червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією 52-х пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дарвіна, 1, 4 (ж/б), 2;
- вул. Крутий узвіз, 3, 5;
- вул. Круглоуніверситетська, 2/1;
- просп. Голосіївський, 91;
- вул. Потєхіна, 2, 4, 6;
- просп. Лобановського, 134-А, 138, 140;
- вул. Корчака, 40-52, 39-51;
- вул. Північно-Сирецька, 1-3;
- вул. Цедика, 9, 11, 11/6;
- просп. Героїв Сталінграду, 19, 19-А;
- просп. Ватутіна, 11;
- вул. Мурманська, 27;
- вул. Гната Юри, 1, 3-А;
- вул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
- вул. Доброхотова, 1-Б;
- вул. Димерська, 25-40;
- вул. Юнацька, 29-40;
- вул. Клавдіївська, 2-10.
У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності і просять звертатися до Аварійної служби – 15-81, (044) 200-73-01.
Нагадаємо, прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.
КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду міста Київ із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.
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