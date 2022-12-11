Аварійні відключення світла запровадили у Києві та восьми областях

НЕК "Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення у Києві та восьми областях.

Про це пресслужба компанії повідомляє у Фейсбуці.

"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - сказано в повідомленні.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.