CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНЕК "Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення у Києві та восьми областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварійні відключення світла запровадили у Києві та восьми областях
Фото: unian.ua
Про це пресслужба компанії повідомляє у Фейсбуці.
"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.
"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - сказано в повідомленні.
В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.
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12 11 2022 13:48 МЕДІА
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