Аварійних відключень світла немає - Укренерго

Ситуація з аварійними відключеннями світла значно покращала.Вранці у неділю українці споживали на 2,6% менше електроенергії, ніж учора, зазначили у компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії 30 жовтня.

"Необхідність в обмеженні споживачів не виникла через те, що сьогодні вранці українці споживали на 2,6% менше електроенергії, ніж учора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також сповільнило зростання споживання", – йдеться у повідомленні.

Також учора увечері зафіксували зменшення навантаження на енергосистему. Зокрема мешканці Києва знизили споживання на 6,2%, у Київській області – на 3,3%, Черкаській – на 17,8%, Харківській – на 7,0%, Чернігівській – на 5,9%.

Але в Укренерго попередили, що сьогодні ввечері можуть бути відключення світла, якщо буде потрібно. Українців закликали й надалі економити електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - додали в компанії.

Раніше повідомлялось, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.