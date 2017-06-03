Авдіївка досі без електрики, місто знову обстрілюють
"Окупанти стріляють по околицях Авдіївки і позиціях Збройних сил України", - повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Twitter.
"Місто без електрики", - додав Жебрівський.
Окупанти стріляють по околицях #Авдіївка і позиціях ВСУ. Місто без електрики. на 7:45 все ще не було письмових гарантій припинення вогню.— Pavlo Zhebrivskyi (@zhebrivskyi) 6 березня 2017 р.
Станом на 7:45 ранку, за словами керівника області, "все ще не було письмових гарантій припинення вогню".
Зазначимо, за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.
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