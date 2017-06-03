Авдіївка досі без електрики, місто знову обстрілюють

Бойовики зранку 6 березня знову обстрілюють прифронтову Авдіївку.

"Окупанти стріляють по околицях Авдіївки і позиціях Збройних сил України", - повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Twitter.

"Місто без електрики", - додав Жебрівський.

Окупанти стріляють по околицях #Авдіївка і позиціях ВСУ. Місто без електрики. на 7:45 все ще не було письмових гарантій припинення вогню. — Pavlo Zhebrivskyi (@zhebrivskyi) 6 березня 2017 р.

Станом на 7:45 ранку, за словами керівника області, "все ще не було письмових гарантій припинення вогню".

Зазначимо, за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.