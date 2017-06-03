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Авдіївка досі без електрики, місто знову обстрілюють

Росія не надала письмових гарантій припинення вогню
Бойовики зранку 6 березня знову обстрілюють прифронтову Авдіївку.
Авдіївка досі без електрики, місто знову обстрілюють Фото:facebook.com/ato

"Окупанти стріляють по околицях Авдіївки і позиціях Збройних сил України", - повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Twitter.

"Місто без електрики", - додав Жебрівський.

 

Станом на 7:45 ранку, за словами керівника області, "все ще не було письмових гарантій припинення вогню".

Зазначимо, за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.

ОБСЄ наполягає, що сторони конфлікту мають відвести важке озброєння від Авдіївки заради мирних мешканців.
 

 

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06 03 2017 08:34
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