Авдіївка досі знеструмлена, воду подають за графіком
"Станом на 7:00 26 лютого централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тисяч осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара", - повідомляє прес-центр ДержНС.
У відомстві також зазначили, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 10 генераторів.
До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.
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