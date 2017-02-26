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Авдіївка досі знеструмлена, воду подають за графіком

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій доповіли про ситуацію в Авдіївці Донецької області станом на ранок 26 лютого: місто знеструмлене, вода подається за графіком.
Авдіївка досі знеструмлена, воду подають за графіком Фото:Reuters

"Станом на 7:00 26 лютого централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тисяч осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара", - повідомляє прес-центр ДержНС.

У відомстві також зазначили, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 10 генераторів.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.

Зазначимо, в результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
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26 02 2017 11:56
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