Авдіївка досі знеструмлена, воду подають за графіком

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій доповіли про ситуацію в Авдіївці Донецької області станом на ранок 26 лютого: місто знеструмлене, вода подається за графіком.

"Станом на 7:00 26 лютого централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тисяч осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара", - повідомляє прес-центр ДержНС.

У відомстві також зазначили, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 10 генераторів.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС притягнуто 26 осіб і 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.