Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи, - ОБСЄ

В Авдіївці існує загроза гуманітарної та екологічної катастрофи через загострення ситуації в місті.

Незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати, - заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарній та екологічній катастрофи", - наголосив Хуг.

За його словами, представники ОБСЄ фіксують тисячі порушень режиму припинення вогню з 29 січня, зокрема вчора таких порушень було 11 тисяч.

"Ми зафіксували удари з артилерії і мінометів, а також з РСЗВ безпосередньо в житлових районах і поблизу", - підсумував Хуг.

Зазначимо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації "ЛНР" на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.