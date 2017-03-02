Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи, - ОБСЄ
Незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати, - заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарній та екологічній катастрофи", - наголосив Хуг.
За його словами, представники ОБСЄ фіксують тисячі порушень режиму припинення вогню з 29 січня, зокрема вчора таких порушень було 11 тисяч.
"Ми зафіксували удари з артилерії і мінометів, а також з РСЗВ безпосередньо в житлових районах і поблизу", - підсумував Хуг.
Зазначимо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації "ЛНР" на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.
За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: