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Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи, - ОБСЄ

ОБСЄ фіксують тисячі порушень режиму припинення вогню з 29 січня
В Авдіївці існує загроза гуманітарної та екологічної катастрофи через загострення ситуації в місті.
Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи, - ОБСЄ Олександр Хуг Фото:0629.com.ua

Незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати, - заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарній та екологічній катастрофи", - наголосив Хуг.

За його словами, представники ОБСЄ фіксують тисячі порушень режиму припинення вогню з 29 січня, зокрема вчора таких порушень було 11 тисяч. 

"Ми зафіксували удари з артилерії і мінометів, а також з РСЗВ безпосередньо в житлових районах і поблизу", - підсумував Хуг.

Зазначимо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації "ЛНР" на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

 

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03 02 2017 13:16
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