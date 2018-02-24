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Авдіївка та сім сіл Ясинуватського району залишаються без газу

Газопостачання є неможливим через загрозу життю та здоров'ю населення
Новозбудований газопровід, який має забезпечувати газом місто Авдіївку і сім сіл Ясинуватського району, не пройшов необхідне випробування через падіння тиску.
Авдіївка та сім сіл Ясинуватського району залишаються без газу Фото: oilreview.kiev.ua

"Щодо відновлення газопостачання м. Авдіївки і семи сіл Ясинуватського району. Станом на 23.02. 2018 р. Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації та Генпідрядником будівництва – ТОВ "Теплоенерго-комплект" було проведено продувку, заповнення та випробування новозбудованого газопроводу від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка. Газопровід необхідного випробування не пройшов через наявне падіння тиску", – йдеться в повідомленні на сайті "Донецькоблгазу".

Таким чином, зазначили у ПАТ, газопостачання споживачів Авдіївки і семи сіл Ясинуватського району є неможливим через загрозу життю та здоров'ю населення.

Як відомо, в червні 2017 року поблизу Авдіївки внаслідок ворожих обстрілів був пошкоджений газопровід, близько 22 тис. жителів залишилося без газопостачання.

18 серпня почалося будівництво підвідного газопроводу високого тиску від смт Очеретине до Авдіївки, завдяки якому можна буде подавати газ з підконтрольної Києву території, як в Авдіївку, так і в ще 7 навколишніх селищ (Красногорівку, Ласточкине, Орлівку, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове).

Як пише "Інтерфакс-Україна", в січні поточного року голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, після яких можна закачувати газ і починати підключення будинків. 

На початку лютого Жебрівський заявив, що ПАТ "Донецькоблгаз" саботує подачу газу населенню Авдіївки і семи селищам Ясинуватського району, він звернувся до генерального прокурора та глави Служби безпеки України з проханням про правову оцінку дій облгазу. У свою чергу, в ПАТ "Донецькоблгаз" заявили про непрозору процедуру відбору генерального підрядника будівництва нового підводного газопроводу і нагадали про своє рішення взяти участь у будівництві газопроводу.

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24 02 2018 15:17
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