Авдіївка залишилася без води через обстріли бойовиків
"На даний момент у місті спокійно, обстріли почалися вчора о 6 годині ранку і припинилися о 23:43. На даний момент обстрілу немає, але за цей час була перебита лінія електромережі, тому знову зупинилася ДФС і знову в місті немає води. Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з'ясувати, де перебиті лінії електропередач", - повідомив глава міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін в ефірі телеканалу "112 Україна".
За його словами, якщо і далі буде діяти режим припинення вогню, проводитимуть ремонт і відновлення водопостачання будинків.
Раніше iPress повідомляв, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.
За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.
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