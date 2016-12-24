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Авдіївка залишилася без води через обстріли бойовиків

Якщо режим припинення вогню буде зберігатися, бригади ДФС усуватимуть перебиття для відновлення водопостачання будинків
В результаті перебиття лінії електропередач знову зупинилася Донецька фільтрувальна станція (ДФС), тому жителі Авдіївки залишилися без води.
Авдіївка залишилася без води через обстріли бойовиків Фото: facebook.com / ato.news

"На даний момент у місті спокійно, обстріли почалися вчора о 6 годині ранку і припинилися о 23:43. На даний момент обстрілу немає, але за цей час була перебита лінія електромережі, тому знову зупинилася ДФС і знову в місті немає води. Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з'ясувати, де перебиті лінії електропередач", - повідомив глава міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, якщо і далі буде діяти режим припинення вогню, проводитимуть ремонт і відновлення водопостачання будинків.

Раніше iPress повідомляв, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

 

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24 12 2016 14:30
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