НОВИНИПрифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авдіївка знову залишилася без світла
У місті чекають дозволу Спільного центру координації та контролю на початок ремонтних робіт
Фото: EPA/UPG
"Авдіївка і ДФС [Донецька фільтрувальна станція] без світла, АКХЗ на власній генерації. Чекаємо дозволу Спільного центру координації та контролю (СЦКК) на початок ремонтних робіт", - повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Facebook.
У Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій йдеться, що знеструмлена єдина лінія "Макіївка-АКХЗ №2" 110 кВ, що живить місто Авдіївку, Авдіївський коксохім і Донецьку фільтрувальну станцію.
Як відомо, останній період без світла в Авдіївці тривав з 29 березня до 4 квітня.
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