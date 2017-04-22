Авдіївка знову залишилася без світла

У місті чекають дозволу Спільного центру координації та контролю на початок ремонтних робіт

Прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.

"Авдіївка і ДФС [Донецька фільтрувальна станція] без світла, АКХЗ на власній генерації. Чекаємо дозволу Спільного центру координації та контролю (СЦКК) на початок ремонтних робіт", - повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Facebook.

У Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій йдеться, що знеструмлена єдина лінія "Макіївка-АКХЗ №2" 110 кВ, що живить місто Авдіївку, Авдіївський коксохім і Донецьку фільтрувальну станцію.

Як відомо, останній період без світла в Авдіївці тривав з 29 березня до 4 квітня.