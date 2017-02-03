CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстрілюють із забороненого мінськими угодами озброєння позиції сил АТО в районі Авдіївки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики другу годину поспіль обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів
Окупанти продовжують використовувати важку артилерію
Фото: 112.ua
"По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька...", - повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Facebook.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.
Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.
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02 03 2017 08:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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