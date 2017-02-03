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Бойовики другу годину поспіль обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів

Окупанти продовжують використовувати важку артилерію
Бойовики обстрілюють із забороненого мінськими угодами озброєння позиції сил АТО в районі Авдіївки.
Бойовики другу годину поспіль обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів Фото: 112.ua

"По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька...", - повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Facebook.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.

Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.

 

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02 03 2017 08:21
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