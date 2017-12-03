Авдіївку обстрілюють "Гради"
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 “Град”. Станом на 21.15 було випущено більше 10-ти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, від початку доби в зоні АТО зафіксовано більше 30 обстрілів. Поранено трьох українських військовослужбовців.
11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.
Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.
Повторну заявку на "тишу" подадуть 13 березня.
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