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Авдіївку обстрілюють "Гради"

Було випущено більше десяти ракет
Увечері 12 березня бойовики розпочали обстріл позицій українських військових біля міста Авдіївка.
Авдіївку обстрілюють "Гради" Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 “Град”. Станом на 21.15 було випущено більше 10-ти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку доби в зоні АТО зафіксовано більше 30 обстрілів. Поранено трьох українських військовослужбовців.

11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.

Повторну заявку на "тишу" подадуть 13 березня.

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12 03 2017 21:50
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