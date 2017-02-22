Авдіївку знову обстріляли, одного бійця ЗСУ поранено

За минулу добу, 21 лютого, бойовики 59 разів обстрілювали позиції українських військових. Одного українського військового поранили.

На Маріупольському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку – зі 120- та 82-міліметрових мінометів загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську.

Учора, 21 лютого, бойовики поранили одного українського військового. За яких саме обставин наш боєць зазнав поранення - не уточнюється.

Зазначимо, наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.