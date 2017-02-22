Авдіївку знову обстріляли, одного бійця ЗСУ поранено
На Маріупольському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку – зі 120- та 82-міліметрових мінометів загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк.
На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську.
Учора, 21 лютого, бойовики поранили одного українського військового. За яких саме обставин наш боєць зазнав поранення - не уточнюється.
Зазначимо, наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.
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