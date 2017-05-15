Авдіївський коксохім Ахметова знову працює
"Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства. Це дало можливість повноцінно працювати всьому чотирьохтисячному колективу коксохіму", - повідомляє прес-служба Метінвесту.
Як відомо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу.
Два коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й хімічні цехи.
АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція постачається як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.
АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.
Нагадаємо, холдинг "Метінвест", що належить українському олігарху Ринату Ахметову, припинив трудові відносини з усіма працівниками підприємств, які залишилися на тимчасово неконтрольованої урядом України території самоназваних Донецької і Луганської областей.
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