Авдіївський коксохім та заводи в Маріуполі і Кривому Розі можуть бути зупинені, - Аваков

Міністр каже, що АКХЗ зможе пропрацювати ще дев'ять діб

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.

"У такому режимі, як зараз, скільки діб буде працювати Авдіївський коксохім? Я знаю скільки – 9 діб. Після цього будемо гасити печі. Після цього ще тиждень і ми повинні зупинити всі заводи Маріуполя. Після цього плюс Кривий Ріг і все таке, це для розуміння", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході засідання уряду.

Відзначимо, що сьогодні, 15 лютого, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.