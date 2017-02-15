Авдіївський коксохім та заводи в Маріуполі і Кривому Розі можуть бути зупинені, - Аваков
"У такому режимі, як зараз, скільки діб буде працювати Авдіївський коксохім? Я знаю скільки – 9 діб. Після цього будемо гасити печі. Після цього ще тиждень і ми повинні зупинити всі заводи Маріуполя. Після цього плюс Кривий Ріг і все таке, це для розуміння", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході засідання уряду.
Відзначимо, що сьогодні, 15 лютого, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Нагадаємо, що 13 лютого міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна може зіткнутися проблемою покриття пікових навантажень в енергосистемі вже через два тижні.
Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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