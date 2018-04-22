Авдіївці та сусіднім селам пообіцяли відновити водопостачання до вечора

Населені пункти були без води п'ять днів через обстріли працівників Донецької фільтрувальної станції

Оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і наповнюють водою її резервуари.

Очікується, що централізоване водопостачання відновлять в Авдіївці сьогодні ввечері, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Вранці працівники ДФС вийшли на роботу в супроводі спостерігачів і приступили до установки устаткування. Як повідомляють мені оперативні служби, станом на тепер вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися на Авдіївку - до вечора централізоване постачання води місту має бути відновлено", - написав Жебрівський.

Працівники ДФС погодилися повернутися на роботу після домовленостей підприємства "Вода Донбасу" з Міжнародним комітетом Червоного хреста і СММ ОБСЄ про супровід персоналу, повідомило МінТОТ у Twitter.

Нагадаємо, 17 квітня під час обстрілу з боку бойовиків були поранені п'ятеро працівників Донецької фільтрувальної станції, які їхали на автобусі.

18 квітня ДФС зупинила свою роботу. Припинено постачання питної води в Авдіївку, частково у Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, село Крута Балка і Верхньоторецьке.