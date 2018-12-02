Авіакатастрофа Ан-148: до посольства Росії в Києві несуть квіти Квіти несуть на знак співчуття до жертв авіакатастрофи

У Києві до посольства Російської Федерації принесли квіти на знак співчуття загиблим в авіакатастрофі в Підмосков'ї та їх близьким.

Фото: unn.com.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію