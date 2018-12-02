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Авіакатастрофа Ан-148: до посольства Росії в Києві несуть квіти

Квіти несуть на знак співчуття до жертв авіакатастрофи
У Києві до посольства Російської Федерації принесли квіти на знак співчуття загиблим в авіакатастрофі в Підмосков'ї та їх близьким.
Авіакатастрофа Ан-148: до посольства Росії в Києві несуть квіти Фото: unn.com.ua

Про це повідомляє УНН.

Квіти несуть до огорожі дипломатичного представництва.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

Як повідомлялося, за попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.

На місці катастрофи виявили один з бортових самописців. Наступного дня в Раменському районі Підмосков'я знайшли другу чорну скриньку.

На борту літака перебували 65 пасажирів (серед них троє дітей) і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним загиблих.

Міждержавний авіаційний комітет надіслав Україні повідомлення про катастрофу Ан-148 "Саратовських авіаліній" і підтвердив її участь в розслідуванні.

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12 02 2018 19:00
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