Авіакатастрофа Ан-148: до посольства Росії в Києві несуть квіти
Про це повідомляє УНН.
Квіти несуть до огорожі дипломатичного представництва.
Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.
Як повідомлялося, за попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.
На місці катастрофи виявили один з бортових самописців. Наступного дня в Раменському районі Підмосков'я знайшли другу чорну скриньку.
На борту літака перебували 65 пасажирів (серед них троє дітей) і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним загиблих.
Міждержавний авіаційний комітет надіслав Україні повідомлення про катастрофу Ан-148 "Саратовських авіаліній" і підтвердив її участь в розслідуванні.
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