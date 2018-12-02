Авіакатастрофа у Підмосков'ї: рятувальну операцію припинено

Усі, хто перебував на борту літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, загинули, рятувальна операція перейшла в стадію пошукової.

Про це повідомив журналістам на місці катастрофи лайнера глава МНС Росії Володимир Пучков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Рятувальні роботи завершено. Ми констатуємо, що 71 людей, якій перебували на борту, загинули", - сказав він.

Водночас повідомляється, що уламки літака розкидані на площі 30 гектарів.

Про це заявив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях російського МНС Ігор Кутровскій.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

За попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.

На місці катастрофи виявили один з бортових самописців.

На борту перебували 65 пасажирів (серед них троє дітей) і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.