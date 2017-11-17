CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакатастрофа в Британії: розбився пасажирський літак і вертоліт
На місці аварії знаходяться щонайменше сім пожежних команд
Фото: Unilad
Управління авіаційних надзвичайних ситуацій повідомило, що "відправилокоманди для розслідування зіткнення у повітрі за участі літака та вертоліт поблизу Айлсбурі, Бакінгемшир". Про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що рештки літальних апаратів впали недалеко від маєтку Waddesdon Manor в Бакінгемширі, який був побудований в кінці XIX столітті для барона Ротшильда.
Ймовірно, в результаті авіакатастрофи загинули кілька людей. На місці аварії знаходяться щонайменше сім пожежних команд, у тому числі три пошуково-рятувальні команди.
Нагадаємо, 15 листопада у Росії пасажирський літак Л-410, що виконує рейс за маршрутом Хабаровськ – Нелькан, зазнав аварії.
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17 11 2017 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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