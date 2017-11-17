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Авіакатастрофа в Британії: розбився пасажирський літак і вертоліт

На місці аварії знаходяться щонайменше сім пожежних команд
У британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.
Авіакатастрофа в Британії: розбився пасажирський літак і вертоліт Фото: Unilad

Управління авіаційних надзвичайних ситуацій повідомило, що "відправилокоманди для розслідування зіткнення у повітрі за участі літака та вертоліт поблизу Айлсбурі, Бакінгемшир". Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що рештки літальних апаратів впали недалеко від маєтку Waddesdon Manor в Бакінгемширі, який був побудований в кінці XIX столітті для барона Ротшильда.

Ймовірно, в результаті авіакатастрофи загинули кілька людей. На місці аварії знаходяться щонайменше сім пожежних команд, у тому числі три пошуково-рятувальні команди.

Нагадаємо, 15 листопада у Росії пасажирський літак Л-410, що виконує рейс за маршрутом Хабаровськ – Нелькан, зазнав аварії.

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17 11 2017 17:21
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