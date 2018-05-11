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Авіакатастрофа в Індонезії: останні чотири рейси Boeing 737 літав зі зламаним давачем швидкості

Чому несправність не усували, невідомо
У Boeing 737 індонезійської компанії Lion Air, який зазнав аварії 29 жовтня, чотири останніх польоти давач швидкості був несправний.
Авіакатастрофа в Індонезії: останні чотири рейси Boeing 737 літав зі зламаним давачем швидкості Фото: reuters.com

Такі дані були отримані після розшифровки параметричного самописця, пише BBC.

Заяву про це озвучила індонезійська влада на прес-конференції в понеділок, 5 листопада. Присутні родичі загиблих зажадали пояснень, чому несправність не усунули. Натомість засновник Lion Air Рушді Кірана лише мовчки встав, схилив голову і склав руки в молитовному жесті.


Фото: epa.eu

Чи могла несправність давача бути причиною катастрофи, не уточнюється.

Нагадаємо, 29 жовтня в Яванському морі впав Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. На борту було 189 людей. Рятувальники дістали з води щонайменше 105 тіл жертв авіакатастрофи. Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню. Другий "чорний ящик", що записував переговори пілотів, поки не виявили.

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05 11 2018 23:25
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