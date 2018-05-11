Авіакатастрофа в Індонезії: останні чотири рейси Boeing 737 літав зі зламаним давачем швидкості

У Boeing 737 індонезійської компанії Lion Air, який зазнав аварії 29 жовтня, чотири останніх польоти давач швидкості був несправний.

Такі дані були отримані після розшифровки параметричного самописця, пише BBC.

Заяву про це озвучила індонезійська влада на прес-конференції в понеділок, 5 листопада. Присутні родичі загиблих зажадали пояснень, чому несправність не усунули. Натомість засновник Lion Air Рушді Кірана лише мовчки встав, схилив голову і склав руки в молитовному жесті.



Фото: epa.eu

Чи могла несправність давача бути причиною катастрофи, не уточнюється.

Нагадаємо, 29 жовтня в Яванському морі впав Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. На борту було 189 людей. Рятувальники дістали з води щонайменше 105 тіл жертв авіакатастрофи. Один з бортових самописців уже знайшли і підняли на поверхню. Другий "чорний ящик", що записував переговори пілотів, поки не виявили.