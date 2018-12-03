Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Авіакатастрофа в Катманду: розбився пасажирський літак

За словами представника аеропорту, є загиблі
В аеропорту Катманду розбився літак авіакомпанії US-Bangla airlines з Бангладеш.
Авіакатастрофа в Катманду: розбився пасажирський літак Фото: Airlive's Twitter account

Як повідомляє Kathmandu Post, літак при заході на посадку відхилився від посадкової смуги, загорівся і врізався в футбольне поле неподалік.

На місце відправили рятувальників і військових.

За словами представника аеропорту, є загиблі, але їх кількість не називається.

Нагадаємо, 11 березня приватний турецький літак, що летів з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, розбився на південному заході Ірану.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2018 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.