CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Катманду розбився літак авіакомпанії US-Bangla airlines з Бангладеш.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакатастрофа в Катманду: розбився пасажирський літак
За словами представника аеропорту, є загиблі
Фото: Airlive's Twitter account
Як повідомляє Kathmandu Post, літак при заході на посадку відхилився від посадкової смуги, загорівся і врізався в футбольне поле неподалік.
На місце відправили рятувальників і військових.
За словами представника аеропорту, є загиблі, але їх кількість не називається.
Нагадаємо, 11 березня приватний турецький літак, що летів з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, розбився на південному заході Ірану.
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12 03 2018 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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