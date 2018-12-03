Авіакатастрофа в Катманду: розбився пасажирський літак

За словами представника аеропорту, є загиблі

В аеропорту Катманду розбився літак авіакомпанії US-Bangla airlines з Бангладеш.

Як повідомляє Kathmandu Post, літак при заході на посадку відхилився від посадкової смуги, загорівся і врізався в футбольне поле неподалік.

На місце відправили рятувальників і військових.

За словами представника аеропорту, є загиблі, але їх кількість не називається.

Нагадаємо, 11 березня приватний турецький літак, що летів з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, розбився на південному заході Ірану.