CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному заході від німецького Штутгарта невеликий літак зіткнувся в повітрі з вертольотом, внаслідок чого загинули чотири особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакатастрофа в Німеччині: за попередніми даними, є четверо загиблих
Наразі незрозуміло, як та чому сталося зіткнення невеликого літака та вертольота
Фото: Bild
Про це заявили у місцевій поліції, повідомляє Bild.
Поліція повідомила, що літак та вертоліт розбилися за межами Філіпсбурга, приблизно в 100 кілометрах (60 миль) від Штутгарта.
За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.
Наразі незрозуміло, як та чому сталося зіткнення невеликого літака та вертольота.
Нагаддаємо, 6 січня у Канаді в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона у Торонто на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.
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