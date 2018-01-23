Авіакатастрофа в Німеччині: за попередніми даними, є четверо загиблих Наразі незрозуміло, як та чому сталося зіткнення невеликого літака та вертольота

На північному заході від німецького Штутгарта невеликий літак зіткнувся в повітрі з вертольотом, внаслідок чого загинули чотири особи.

Фото: Bild

Про це заявили у місцевій поліції, повідомляє Bild. Поліція повідомила, що літак та вертоліт розбилися за межами Філіпсбурга, приблизно в 100 кілометрах (60 миль) від Штутгарта. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини. Наразі незрозуміло, як та чому сталося зіткнення невеликого літака та вертольота. Нагаддаємо, 6 січня у Канаді в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона у Торонто на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.

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