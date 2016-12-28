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Авіакатастрофа з Ту-154: у морі виявили тіла ще трьох загиблих

Таким чином після авіакатастрофи всього виявлено 18 тіл загиблих
Тіла ще трьох загиблих виявлені на місці аварії літака Ту-154 Міністерства оборони РФ у Чорному морі.
Авіакатастрофа з Ту-154: у морі виявили тіла ще трьох загиблих Фото:112.ua

"З 09:00 до 16:00 мск під час пошукової операції виявлено тіла трьох загиблих і близько 20 фрагментів тіл", - йдеться у повідомленні агентства ТАСС.

Таким чином після авіакатастрофи всього виявлено 18 тіл загиблих. На даний час пошукова операція триває. Водолази МНС протягом дня виявили і підняли на поверхню особисті речі пасажирів, серед яких - наручний годинник, рюкзак з речами і телефон, а також уламки літака, у тому числі частина крила.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

В ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців.
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28 12 2016 17:58
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