Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Авіакомпанії Boeing, Airbus та Антонов "позмагались" у Twitter: переможцем визнали "Мрію"

Представник Airbus погодився, що з Ан-225 їхній літак не може змагатися
Авіакомпанія "Boeing" на своїй сторінці у Twitter вирішила похизуватися своїм надгабаритним транспортним літаком "Boeing Dreamlifter". Внаслідок цього в соцмережі розпочалось невелике змагання між компаніями.
Авіакомпанії Boeing, Airbus та Антонов "позмагались" у Twitter: переможцем визнали "Мрію" АН-225 Мрія. Фото: facebook.com/cctv

"Скажіть привіт нашому Boeing Dreamlifter", - написали СММ-менеджери американської авіакомпанії і супроводили допис зображеннями літака і лінком на статтю про нього у Popular Science. 

 

 

 

У відповідь на це привітання французька авіакомпанія "Airbus" написала: "Привіт", і додала фото свого Airbus 300-600ST Beluga, транспортного літака, який використовується для перевезення вантажів великого розміру.

Але тут до розмови долучився український "Антонов". "Ей, друзі!", - написав СММ-менеджер компанії і додав фото літака Ан-225 "Мрія", який є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком.


Скріншот

Після цього користувачі соцмереж почали писати, що у цьому змаганнячку переміг Ан-225.

"Погоджуємось, ми не можемо змагатися", - написав представник Airbus. 

Нагадаємо, Ан-225 було створено для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля "Буран", а також ракетних блоків "Енергія" на космодром "Байконур" у Казахстан. Окрім того, літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму з будівництва літака згорнули у зв'язку з розпадом СРСР.

Транспортник занесено в книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики за своєю злітною масою (600 тонн), масою перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритними розмірами, дальністю польоту (понад 14 тис. км).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2017 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що треба знати про спорядження для військових із зони АТО

Що треба знати про спорядження для військових із зони АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat