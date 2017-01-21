Авіакомпанії Boeing, Airbus та Антонов "позмагались" у Twitter: переможцем визнали "Мрію"
"Скажіть привіт нашому Boeing Dreamlifter", - написали СММ-менеджери американської авіакомпанії і супроводили допис зображеннями літака і лінком на статтю про нього у Popular Science.
Say hello to the #Boeing Dreamlifter, our plane-carrying plane. @PopSci https://t.co/Rp8l8irDjh pic.twitter.com/cYYG0390JJ— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 19 січня 2017 р.
У відповідь на це привітання французька авіакомпанія "Airbus" написала: "Привіт", і додала фото свого Airbus 300-600ST Beluga, транспортного літака, який використовується для перевезення вантажів великого розміру.
Але тут до розмови долучився український "Антонов". "Ей, друзі!", - написав СММ-менеджер компанії і додав фото літака Ан-225 "Мрія", який є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком.
Скріншот
Після цього користувачі соцмереж почали писати, що у цьому змаганнячку переміг Ан-225.
"Погоджуємось, ми не можемо змагатися", - написав представник Airbus.
Нагадаємо, Ан-225 було створено для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля "Буран", а також ракетних блоків "Енергія" на космодром "Байконур" у Казахстан. Окрім того, літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму з будівництва літака згорнули у зв'язку з розпадом СРСР.
Транспортник занесено в книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики за своєю злітною масою (600 тонн), масою перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритними розмірами, дальністю польоту (понад 14 тис. км).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує
влажность:
давление:
ветер: