Авіакомпанії Boeing, Airbus та Антонов "позмагались" у Twitter: переможцем визнали "Мрію"

Представник Airbus погодився, що з Ан-225 їхній літак не може змагатися

Авіакомпанія "Boeing" на своїй сторінці у Twitter вирішила похизуватися своїм надгабаритним транспортним літаком "Boeing Dreamlifter". Внаслідок цього в соцмережі розпочалось невелике змагання між компаніями.

"Скажіть привіт нашому Boeing Dreamlifter", - написали СММ-менеджери американської авіакомпанії і супроводили допис зображеннями літака і лінком на статтю про нього у Popular Science.

У відповідь на це привітання французька авіакомпанія "Airbus" написала: "Привіт", і додала фото свого Airbus 300-600ST Beluga, транспортного літака, який використовується для перевезення вантажів великого розміру.

Але тут до розмови долучився український "Антонов". "Ей, друзі!", - написав СММ-менеджер компанії і додав фото літака Ан-225 "Мрія", який є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком.



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Після цього користувачі соцмереж почали писати, що у цьому змаганнячку переміг Ан-225.

"Погоджуємось, ми не можемо змагатися", - написав представник Airbus.

Нагадаємо, Ан-225 було створено для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля "Буран", а також ракетних блоків "Енергія" на космодром "Байконур" у Казахстан. Окрім того, літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму з будівництва літака згорнули у зв'язку з розпадом СРСР.

Транспортник занесено в книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики за своєю злітною масою (600 тонн), масою перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритними розмірами, дальністю польоту (понад 14 тис. км).