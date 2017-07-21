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Авіакомпанія British Airways покинула російський ринок

У Москві British Airways базується в аеропорту "Домодєдово"
Авіакомпанії British Airways і Iberia, що входять в холдинг International Airlines Group, закрили представництва в двох російських містах.
Авіакомпанія British Airways покинула російський ринок Фото: engadget.com

Інформацію підтвердив представник British Airways.

"Так було вирішено - перемістити офіси в інші міста поза Росією і здійснювати бронювання по телефону", - сказав представник British Airways "Інтерфаксу".

"Це правда. Представництва закриті", - підтвердив представник Iberia.

У Москві British Airways базується в аеропорту "Домодєдово". Компанія входить до міжнародного альянсу Oneworld, виконує рейси в Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Токіо та інші міста.

Холдинг IAG крім British Airways і Iberia володіє бюджетними авіакомпаніями Vueling і Aer Lingus. Авіапарк групи компаній на кінець 2016 року налічував 548 літаків, які обслуговують 274 напрямки по всьому світу.

Нагадаємо, Росія переведе всі авіарейси з Білорусі в міжнародні сектори.

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21 07 2017 09:20
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