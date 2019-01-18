Авіакомпанія Ernest Airlines у березні відкриває регулярні авіарейси з Харкова до Риму та Мілана
З 12 березня до 4 квітня рейси виконуватимуться тричі на тиждень (щовівторка, щочетверга та щонеділі), а з 4 квітня - двічі (щовівторка та щочетверга), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вартість квитків - від 45€, включаючи ручну поклажу та податки.
Як повідомлялося, в грудні 2018 року пасажиропотік МАХ становив 78,6 тисяч осіб, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Харківський аеропорт має злітно-посадкову смугу довжиною 2500 м і шириною 50 м. На його території розташовуються два пасажирських термінали з пропускною спроможністю 100 і 650 осіб на годину.
Аеропортом через компанію "Нью Системс АМ" керує компанія DCH, створена на базі активів, що раніше носили неформальну назву "група УкрСиббанку", після того як два партнери цієї групи - Олександр Ярославський та Ернест Галієв - вирішили їх розділити.
Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташовується в Мілані. Основний операційний центр компанії розташовується в Тирані (Албанія). Авіакомпанія є лоу-кост-перевізником. Обслуговує італійський та албанський ринки.
Нагадаємо, що у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.
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