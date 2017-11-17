БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЕстонська Національна авіакомпанія Nordica запускає новий маршрут з Києва до Таллінна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакомпанія Естонії запускає рейс з Києва до Талліна
Раніше про збільшення кількості рейсів з України оголосила італійська авіакомпанія
Фото: Anna Zvereva // Wikipedia
"Національний перевізник Естонії Nordica заходить до аеропорту "Київ". Відкриваються нові маршрути з Києва до Таллінна", – йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту "Київ" ("Жуляни").
Довідка:
Nordica - новий національний перевізник Естонії, який виконує регулярні рейси з Таллінна в міста Європи. Компанія була створена у 2015 році.
Нагадаємо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines з грудня збільшить число польотів з міст Італії до Києва та Львова.
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