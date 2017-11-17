Авіакомпанія Естонії запускає рейс з Києва до Талліна

Раніше про збільшення кількості рейсів з України оголосила італійська авіакомпанія

Естонська Національна авіакомпанія Nordica запускає новий маршрут з Києва до Таллінна.

"Національний перевізник Естонії Nordica заходить до аеропорту "Київ". Відкриваються нові маршрути з Києва до Таллінна", – йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту "Київ" ("Жуляни").

Довідка:

Nordica - новий національний перевізник Естонії, який виконує регулярні рейси з Таллінна в міста Європи. Компанія була створена у 2015 році.

Нагадаємо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines з грудня збільшить число польотів з міст Італії до Києва та Львова.