Авіакомпанія Swiss відновить польоти за маршрутом Цюріх-Київ
Партнерство з авіакомпанією Swiss надасть можливість українцям подорожувати до Швейцарії чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю та неділю, повідомляє прес-служба компанії.
"Інтерфакс-Україна" пише, що авіакомпанії, що входять в Lufthansa Group, мають намір під час літньої навігації 2018 збільшити кількість рейсів до Києва.
Так, авіакомпанія Lufthansa запропонує шість додаткових рейсів на тиждень з Франкфурта до Києва з 25 березня 2018 року, а авіакомпанія Swiss повернеться до роботи на українському маршруті та виконуватиме чотири рейси на тиждень до Цюріха з 26 березня 2018 року.
Збільшуючи кількість рейсів з Франкфурта з 14 до 20 на тиждень, Lufthansa додатково надаватиме шість тижневих рейсів щодня, окрім суботи, літаками серії Airbus-320, запропонувавши своїм пасажирам місця бізнес- і економ-класу.
Компанія Swiss виконуватиме чотири рейси на тиждень на літаках А320, запропонувавши місця бізнес- і економ-класу.
Нагадаємо, що угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air з 25 листопада 2018 року почне виконувати рейси Харків-Відень двічі в тиждень - по середах і неділях.
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