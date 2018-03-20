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Авіакомпанія Swiss відновить польоти за маршрутом Цюріх-Київ

Авіакомпанія здійснюватиме чотири рази на тиждень
Авіакомпанія Swiss International Airlines, що входить до Lufthansa Group, 26 березня відновить польоти до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) із Цюріха.
Авіакомпанія Swiss відновить польоти за маршрутом Цюріх-Київ Фото: ria.ru

Партнерство з авіакомпанією Swiss надасть можливість українцям подорожувати до Швейцарії чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю та неділю, повідомляє прес-служба компанії.

"Інтерфакс-Україна" пише, що авіакомпанії, що входять в Lufthansa Group, мають намір під час літньої навігації 2018 збільшити кількість рейсів до Києва.

Так, авіакомпанія Lufthansa запропонує шість додаткових рейсів на тиждень з Франкфурта до Києва з 25 березня 2018 року, а авіакомпанія Swiss повернеться до роботи на українському маршруті та виконуватиме чотири рейси на тиждень до Цюріха з 26 березня 2018 року.

Збільшуючи кількість рейсів з Франкфурта з 14 до 20 на тиждень, Lufthansa додатково надаватиме шість тижневих рейсів щодня, окрім суботи, літаками серії Airbus-320, запропонувавши своїм пасажирам місця бізнес- і економ-класу.

Компанія Swiss виконуватиме чотири рейси на тиждень на літаках А320, запропонувавши місця бізнес- і економ-класу.

Нагадаємо, що угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air з 25 листопада 2018 року почне виконувати рейси Харків-Відень двічі в тиждень - по середах і неділях.

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20 03 2018 15:11
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