Авіаперельоти Порошенка у 2018 році коштуватимуть бюджету майже 65 мільйонів гривень
Про це свідчить договір між Державним авіаційним підприємством "Україна" і Державним управлінням справами, копію якого опублікували "Українські Новини".
Згідно з документом, приблизна вартість візитів Порошенка за кордон становитиме 56,8 млн грн, а авіаперевезення в межах України – 8 млн грн.
Договір був підписаний 12 березня.
Такі договори про послуги з авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з вищим керівництвом держави укладаються з державіапідприємством "Україна" щорічно, оскільки воно було створене саме для виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб, а також офіційних делегацій України й іноземних держав.
ДП було засноване в 1996 році, підлегле Держуправлінню справами, не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно чартерні рейси за замовленням.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Нагадаємо, видатки на утримання комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" і будинку відпочинку "Конча-Заспа" становили 48,4 млн гривень у 2017 році.
Автобаза Кабінету міністрів за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів попри постанову про заборону придбання органами державної влади легкових автомобілів.
Урядові делегації витратили 4,162 млн грн за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів на закордонні відрядження в 2017 році.
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