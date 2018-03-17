Авіаперельоти Порошенка у 2018 році коштуватимуть бюджету майже 65 мільйонів гривень

Приблизна вартість візитів Порошенка за кордон становитиме 56,8 мільйона гривень, у межах України – вісім мільйонів

Видатки на авіаційні перельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Петром Порошенком цього року становитимуть близько 64,8 мільйона гривень.

Про це свідчить договір між Державним авіаційним підприємством "Україна" і Державним управлінням справами, копію якого опублікували "Українські Новини".

Згідно з документом, приблизна вартість візитів Порошенка за кордон становитиме 56,8 млн грн, а авіаперевезення в межах України – 8 млн грн.

Договір був підписаний 12 березня.

Такі договори про послуги з авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з вищим керівництвом держави укладаються з державіапідприємством "Україна" щорічно, оскільки воно було створене саме для виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб, а також офіційних делегацій України й іноземних держав.

ДП було засноване в 1996 році, підлегле Держуправлінню справами, не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно чартерні рейси за замовленням.



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com

Нагадаємо, видатки на утримання комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" і будинку відпочинку "Конча-Заспа" становили 48,4 млн гривень у 2017 році.

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