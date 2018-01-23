Авіаперевезення в Україні побили новий рекорд

Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн осіб

Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 10,554 мільйона осіб.

Кількість міжнародних перевезень збільшилась на 28,6% та становила 9,613 млн осіб, - повідомляє Державна авіаційна служба України.

Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 29,2% та становили 145,91 млн осіб.

Упродовж 2017 року українськими авіакомпаніями виконано 92,2 тис комерційних рейсів – на 16% більше порівняно з попереднім роком. З них міжнародних – 77,7 тис рейсі, на 14,4% більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури провадить переговори з іще двома лоукостерами, окрім SkyUp, про вихід на український ринок.