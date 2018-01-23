CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОбсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 10,554 мільйона осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіаперевезення в Україні побили новий рекорд
Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн осіб
Фото: cnn.com
Кількість міжнародних перевезень збільшилась на 28,6% та становила 9,613 млн осіб, - повідомляє Державна авіаційна служба України.
Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 29,2% та становили 145,91 млн осіб.
Упродовж 2017 року українськими авіакомпаніями виконано 92,2 тис комерційних рейсів – на 16% більше порівняно з попереднім роком. З них міжнародних – 77,7 тис рейсі, на 14,4% більше, ніж минулого року.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури провадить переговори з іще двома лоукостерами, окрім SkyUp, про вихід на український ринок.
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23 01 2018 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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