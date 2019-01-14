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Авіаперевізник Czech Airlines відновлює рейси Одеса – Прага

З 17 червня із Праги кількість рейсів збільшться: також літатимуть у суботу, а з 1 липня – також у середу. Час вильоту – 22:45 за місцевим часом, час в дорозі складає 2 години
Авіакомпанія Czech Airlines відновлює рейси за маршрутом Прага-Одеса. Рейси почнуться 30 травня і будуть виконуватися двічі на тиждень – у понеділок та четвер.
Авіаперевізник Czech Airlines відновлює рейси Одеса – Прага Фото: Czech Airlines

З Одеси з 30 травня літак відправлятиметься по вівторках і п'ятницях, з 18 червня – також у неділю, а з 2 липня – у четвер. Час вильоту – 5:00 за місцевим часом, повідомляють в аеропорту "Одеса".

Вартість квитків складає 2567 чешських крон, що у гривневому еквіваленті складає близько 3200 гривень. Придбати квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що дві європейських бюджетних авіакомпанії Ryanair та Wizzair можуть почати літати з Одеси вже влітку 2019 року.

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14 01 2019 13:07
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