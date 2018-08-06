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Авіація Росії завдала масштабного удару по Сирії, щонайменше 44 загиблих, - ОНОВЛЕНО

Рятувальники шукають тих, хто міг вижити під завалами
Авіаудари у ніч на 8 червня по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб призвели до загибелі принаймні 38 осіб.
Авіація Росії завдала масштабного удару по Сирії, щонайменше 44 загиблих, - ОНОВЛЕНО Фото: AFP

"Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, атакували село Зардана в північній частині Ідліба, і відразу викликали найбільше число жертв в одному нападі на регіон з кінця березня", - сказав Рамі Абдулрахман, директор британського військового монітора, передає Reuters.

Число загиблих, як очікується, збільшиться, оскільки деякі з 50 поранених в результаті ударів були в критичному стані, додав він.

Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.

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08 06 2018 15:15
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