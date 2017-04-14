Авіаудар США по Афганістану знищив 36 терористів "Ісламської держави"

36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.

Про це заявив речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі, повідомляє видання Reuters.

При цьому він зазначив, що в результаті авіаудару жоден представник цивільного населення не постраждав, адже удар було спрямовано саме на систему тунелів і печер, що використовувалась терористами.

"Жоден цивільний не постраждав, була знищена лише база "Ісламської держави", що використовувалася для запуску атак в інших частинах провінції", - наголосив Вазірі.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Зазначимо, що бомба, яку використали американські військові, відома як "мати всіх бомб". Відзначається, що MOAB - GPS-орієнтований боєприпас, який є найпотужнішою американською неядерною бомбою.