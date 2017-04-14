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Авіаудар США по Афганістану знищив 36 терористів "Ісламської держави"

Жоден цивільний не постраждав
36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.
Авіаудар США по Афганістану знищив 36 терористів "Ісламської держави"

Про це заявив речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі, повідомляє видання Reuters.

При цьому він зазначив, що в  результаті авіаудару жоден представник цивільного населення не постраждав, адже удар було спрямовано саме на систему тунелів і печер, що використовувалась терористами.

"Жоден цивільний не постраждав, була знищена лише база "Ісламської держави", що використовувалася для запуску атак в інших частинах провінції", - наголосив Вазірі.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Зазначимо, що бомба, яку використали американські військові, відома як "мати всіх бомб"Відзначається, що MOAB - GPS-орієнтований боєприпас, який є найпотужнішою американською неядерною бомбою.

 
 
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14 04 2017 09:24
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