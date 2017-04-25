Авіаудари по сирійському Ідлібу забрали життя 15 осіб
Авіаудару по півночі провінції Ідліб, що на кордоні з Туреччиною, було завдано рано-вранці, повідомляє Anadolu.
"У результаті бомбардування будівлі лікарні завдано збитків, дві машини швидкої допомоги непридатні до використання. Жертв серед хворих і медперсоналу немає. У селі Дувейле загинули 15 і поранення отримали вісім осіб", - йдеться в повідомленні.
Наразі немає точної інформації, хто саме завдав авіаудару.
Нагадаємо, що авіація сирійських урядових сил завдала ударів по району Хула в провінції Хомс в центральній частині Сирії, в результаті загинули п'ятеро мирних мешканців, ще 15 отримали поранення.
У неділю, 23 квітня, по підконтрольному повстанцям Ідлібі на півночі Сирії було нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.
Раніше в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.
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