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Авіаудари по сирійському Ідлібу забрали життя 15 осіб

Наразі немає точної інформації, хто саме завдав авіаудару
У результаті авіаудару по лікарні в районі Кефер Техарім і по селу Дувейле в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 15 мирних жителів, ще вісім отримали поранення.
Авіаудари по сирійському Ідлібу забрали життя 15 осіб Фото: Reuters

Авіаудару по півночі провінції Ідліб, що на кордоні з Туреччиною, було завдано рано-вранці, повідомляє Anadolu.

"У результаті бомбардування будівлі лікарні завдано збитків, дві машини швидкої допомоги непридатні до використання. Жертв серед хворих і медперсоналу немає. У селі Дувейле загинули 15 і поранення отримали вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Наразі немає точної інформації, хто саме завдав авіаудару.

Нагадаємо, що авіація сирійських урядових сил завдала ударів по району Хула в провінції Хомс в центральній частині Сирії, в результаті загинули п'ятеро мирних мешканців, ще 15 отримали поранення.

У неділю, 23 квітня, по підконтрольному повстанцям Ідлібі на півночі Сирії було нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.

Раніше в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.

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25 04 2017 15:57
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