Австралія обмежить розрахунок готівкою

За допомогою ліміту на розрахунок готівкою влада Австралії сподівається залучити в бюджет додаткові чотири мільярди австралійських доларів

Австралійський уряд оголосив про запровадження ліміту на розрахунки готівкою.

З 1 липня 2019 року за купівлю товарів і послуг на суму понад 10 тис. австралійських доларів (7,5 тис. доларів США) можна буде заплатити лише за допомогою чека або банківської карти, повідомляє Gizmodo.

Як заявив головний казначей Австралії Скотт Моррісон, це повинно покращити збір податків у країні.

"Це погані новини для кримінальних банд, терористів і тих, хто намагається шахраювати з податками", – зазначив він, презентуючи парламенту бюджет на 2018-2019 роки.

Як пише The Guardian, однією з причиною запровадження ліміту є боротьба з нелегальною торгівлею тютюном. В Австралії встановлено найвищі у світі податки на продаж цигарок. Одна упаковка коштує 40 австралійських доларів (30 доларів США). Водночас у країні існує великий чорний ринок торгівлі тютюном, пише Gizmodo.

За допомогою ліміту на розрахунок готівкою влада Австралії сподівається залучити в бюджет додаткові чотири мільярди австралійських доларів (три мільярди доларів США).

Обмеження на розрахунок готівкою також діє і в інших країнах. Так, у Білорусії з квітня 2015 року встановлено ліміт у 1000 базових величин (зараз це 24500 білоруських рублів).

Нагадаємо, з 14 грудня 2017 року набула чинності постанова НБУ №127, яка спрощує порядок ввезення готівкових коштів в Україну.

Готівка поза банками в Україні у 2017 році становила 304,2 млрд грн.