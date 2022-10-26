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Австралія відправить Україні партію бронетранспортерів Bushmaster

Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання українських військових.
Австралія відправить Україні партію бронетранспортерів Bushmaster Фото: news.liga.net

Про це повідомляє ABC.

Австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських сил, допомагаючи зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення рф.

Як заявляв прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, його країна беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента рф путіна.

Контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не увійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Австралії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою та незаконною агресією росії", – заявив міністр оборони Річард Марлес.

У федеральному бюджеті цього тижня виділено понад 200 млн дол. на додаткову допомогу Україні, зокрема 185,6 –на оборону з наявних ресурсів. Загальна фінансова підтримка Австралії перевищує 655 млн дол., включаючи 475 млн на військову допомогу країні, що роздирається війною. Додаткові 30 машин Bushmaster доведуть загальну кількість захищених транспортних засобів, відправлених до України, до 90 штук.

Крім Bushmasters, Австралія надала шість буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

Раніше повідомлялось, що США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee.

 

 


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26 10 2022 17:43
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