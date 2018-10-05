Австралія виділить $50 млн для сприяння розслідуванню катастрофи МН17
"Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв падіння MH17", — йдеться у повідомленні Міністерство закордонних справ Австралії.
"Ми надамо 50,3 мільйонів доларів США протягом чотирьох років для підтримки голандського обвинувачення відповідальних осіб та допомогти близьким узяти участь у судовому розгляді", — пише прес-служба відомства.
Нагадаємо, малайзійський "Боїнг", на борту якого знаходилися 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
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