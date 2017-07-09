Австралія виплатить біженцям $70 млн компенсації
"Я дуже задоволений тим, що сума $70 млн є справедливою і розумною за ціною для учасників процесу", - сказав суддя Кемерон Макаулі, повідомляє телекомпанія АВС.
Ця угода є наймасштабнішим прикладом врегулювання конфлікту інтересів у сфері прав людини в австралійській юридичній історії.
Раніше уряд Австралії та адвокати нелегальних мігрантів домовилися щодо досудового врегулювання спору, однак це рішення повинен був затвердити суд. Тепер група шукачів притулку та біженців отримала компенсацію за халатність уряду Австралії з умовами їх розміщення і утримання в притулку на острові Манус у період з 2012-го по 2016 рік. Затримані на острові Манус стверджували, що їх не забезпечили їжею, водою, притулком, засобами гігієни та безпеки.
Однак не всі потерпілі задоволені рішенням суду. 56 осіб узагалі відмовилися від участі в процесі, наголосивши, що позитивний вердикт не знизить страждання потерпілих, яких Австралія не хоче приймати, а тільки принесе користь юристам, залученим до процесу (за свої послуги вони отримають $20 млн).
Самі ж юристи ці звинувачення спростовують і заявляють, що більшість позивачів задоволені результатом процесу.
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