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Австралія вишле двох російських дипломатів у зв'язку зі "справою Скрипаля"

Австралія вважає поведінку Росії "безрозсудною і направленою підірвати міжнародну безпеку та угоди про заборону хімічної зброї"
Австралія вишле двох російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у Великобританії.
Австралія вишле двох російських дипломатів у зв Фото: Freedman Club

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті прем'єр-міністра країни Малкольма Тернбулла.

"Два російських дипломата, ідентифіковані як приховані співробітники розвідки, будуть вислані протягом семи днів урядом Австралії за дії, що не відповідають їх статусу, згідно з Віденськими конвенціями", - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою, Австралія вважає поведінку Росії "безрозсудною і направленою підірвати міжнародну безпеку та угоди про заборону хімічної зброї".

Австралія також нагадала про те, що ввела санкції у 2014 році у відповідь на агресію Росії в Україні.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві та Латвії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

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27 03 2018 08:59
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