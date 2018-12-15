Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю

Дату перенесення посольства поки не називають
Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, але посольство поки не переносить.
Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю Фото: Галина Грицишин

"Австралія тепер визнає, що Західний Єрусалим, будучи місцем роботи Кнесету і багатьох державних інститутів, є столицею Ізраїлю. Ми з нетерпінням чекаємо, коли настане час перемістити наше посольство в Західний Єрусалим", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в суботу, інформує Reuters.

Цей крок викликав критику сусідніх з Австралією мусульманських країн, таких як Індонезія і Малайзія, ніхто з них офіційно не визнав права Ізраїлю на це місто.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 12 2018 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.