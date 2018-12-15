Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, але посольство поки не переносить.

"Австралія тепер визнає, що Західний Єрусалим, будучи місцем роботи Кнесету і багатьох державних інститутів, є столицею Ізраїлю. Ми з нетерпінням чекаємо, коли настане час перемістити наше посольство в Західний Єрусалим", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в суботу, інформує Reuters.

Цей крок викликав критику сусідніх з Австралією мусульманських країн, таких як Індонезія і Малайзія, ніхто з них офіційно не визнав права Ізраїлю на це місто.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.