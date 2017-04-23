Австралія запропонувала Північній Кореї замість ядерних випробувань витрачати гроші на добробут громадян

Загрози ядерних ударів з боку Північної Кореїї ще більше підкреслюють таку необхідність

Міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп відповіла на погрози Північної Кореї про ядерний удар.

Бішоп запропонувала північнокорейському режиму витрачати гроші на добробут своїх громадян, а не на зброю масового знищення. Про це повідомляє The Guardian.

"Загрози ядерних ударів з боку Північної Кореї ще більше підкреслюють необхідність для режиму відмовитися від своїх незаконних ядерних озброєнь і програм розробки балістичних ракет", – сказала міністр.

Бішоп зазначила, що озброєння КНДР представляють "серйозну загрозу" для сусідів, а якщо залишити їх без контролю, вони будуть представляти загрозу для більш широкого регіону, зокрема, й Австралії.

"Уряд Північної Кореї має інвестувати в добробут своїх багатостраждальних громадян, а не на зброю масового знищення", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".

Раніше міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що програма зі створення ядерної зброї Північної Кореї становить серйозну загрозу для Австралії.

Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.