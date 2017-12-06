Австралійська влада хоче змусити інтернет-компанії співпрацювати зі спецслужбам

Зростання використання терористичними групами соціальних мереж спонукає уряд Австралії внести зміни в законодавство про доступ до особистих даних.

В Австралії думають зобов'язати виробників популярних програм-месенджерів Apple, Facebook і Google співпрацювати зі спецслужбами, повідомляє Australian Associated Press.

"Я стурбований, що чинне законодавство не забезпечує достатнього рівня співпраці з боку корпорацій", - заявив генеральний прокурор Австралії Джордж Брандіс.

За його словами, хвилюючись за репутацію, компанії все частіше йдуть на співпрацю зі спецслужбами, які ведуть боротьбу з тероризмом, однак цього мало.

Поки невідомо, як саме згадані урядові ініціативи буде реалізовано на практиці. Одним із варіантів бачиться розширення доступу до інформації відправника або його одержувача, з боку спецслужб на основі ордера.

За словами генпрокурора, якщо в середині 2013 року приблизно 3% перехоплюваного спецслужбами інтернет-трафіку виявлялося зашифрованим, то тепер зашифровано вже більш ніж 40%, а в майбутньому ця цифра може зрости до 100%.

"Це загрожує суттєвим ослабленням наших можливостей у сфері збору розвідувальної інформації, або навіть позбавленням нас цих можливостей", - заявив політик.

Вважається, що новий закон повинен бути "доволі сильним", щоб у разі необхідності не рекомендувати, а вимагати від телекомунікаційних компаній співпрацювати з правоохоронними органами та спецслужбами в розшифровці інтернет-трафіку.

Водночас сенатор Брандіс уточнив, що влада не буде змушувати компанії впроваджувати в свою продукцію технологію "бекдор", яка дозволяє отримати несанкціонований доступ до даних або віддаленого управління операційною системою.

Генпрокурор Австралії також вважає за доцільне обговорити це питання з іншими країнами-учасницями групи "П'ять очей" (Five Eyes), щоб виробити єдину позицію про юридично обов'язкову співпрацю з боку виробників обладнання та соціальних мереж.

Крім того, сенатор Брандіс вважає, що в цьому питанні важливе місце повинно бути відведене громадському обговоренню.

"В епоху Facebook, коли люди викладають усе більше своїх особистих даних у мережу, ставлення молоді до недоторканності приватного життя дещо інше, ніж було покоління або два назад", - сказав сенатор.

Представники опозиційної Лейбористської партії Австралії підтримали ініціативу уряду, тоді як Партія Зелених назвала її порушенням прав приватності.

До складу розвідувального альянсу "П'ять очей" (Five Eyes) входять такі країни: США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія і Австралія. Ці країни пов'язують договірні відносини щодо радіоелектронної розвідки. Вони збирають відомості про різні сигнали, займаються військовою і агентурною розвідувальною діяльністю.