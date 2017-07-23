Австрія хоче, щоб Італія припинила впускати біженців у Європу

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц вимагає від Італії припинити переправляти нелегальних мігрантів на материк.

На думку австрійського міністра, нелегалів не можна впускати в Європу, повідомляє Euronews.

Політик вважає, що найкращим варіантом буде надавати їм на периферії з ЄС у пунктах прибуття медичну та гуманітарну допомогу і відправляти назад.

В Італії ця заява викликала негативну реакцію. Мер острова Лампедуза Тото Мартелло відповів дуже різко: за його словами, подібні судження можна було би почути від скінхеда, а не від європейського політика.

Раніше влада Італії викликала австрійського посла для вручення йому ноти протесту: ситуація загострилася після того, як Австрія стягнула військові підрозділи до прикордонного перевалу Бреннер – головного перевалочного пункту, через який нелегали, які прибули до Італії, відправляються в інші європейські країни.

Австрійське керівництво рішуче налаштоване припинити потоки міграції з Італії через свою територію. Австрія хоче відмовитися від прийому біженців. Керівництво країни вважає, що вже виконало норму щодо кількості прийнятих мігрантів.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.